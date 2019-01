Hudson’s Bay gaat ook in Enschede op de schop, de vraag is hoe?

Bomvolle Expo Twente voor wereldkam­pi­oe­nen darts

9:47 ENSCHEDE - Tweeduizend voornamelijk Twentse dartsfans maken zich op voor een avond pijltjesgooien op het hoogste niveau. Kings of Darts is in town, een nieuw evenement waar tien bekende darters het voor de show tegen elkaar opnemen. „Wij gaan de mensen vermaken.”