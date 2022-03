Huh? Paginagrote advertentie heet grote concurrent welkom: ‘Machtig mooi dat Twente, of nich, Hornbach?’

HENGELO/ENSCHEDE - Een opvallende advertentie deze dinsdag in Tubantia. In een paginagroot bericht heet bouwmarkt Bauhaus uit Hengelo de nieuwe concurrent Hornbach in Enschede welkom. Hoe zit dat? „Alleen een felicitatie zou te lief zijn geweest.”

De strijd om de bouwmarkt-klant in Twente lijkt definitief losgebarsten. Woensdag opent de mega-vestiging van Hornbach in Enschede na een aanloop van jaren dan eindelijk haar deuren. Dinsdag deelde concurrent Bauhaus alvast het eerste plaagstootje uit.

Sportieve knipoog of cynische opmerking?

In een paginagroot bericht in deze krant wordt concurrent Hornbach welkom geheten, inclusief een Twentse knipoog. 'Machtig mooi dat Twente, of nich, Hornbach?’, valt er te lezen. Een sportieve knipoog naar de feloranje bouwconcurrent, of een cynische opmerking naar de bouwmarkt die er zo lang over gedaan heeft zich te vestigen in Twente?

„Het is precies zoals het er staat”, reageert Anne-Lize Schenkeveld van Bauhaus, dat in deze regio een vestiging heeft op Plein Westermaat in Hengelo. „Zonder modder te gooien heten we Hornbach welkom in Twente, een plek waar wij sinds 2017 zitten en een streek die ons heel goed bevalt. Alleen een felicitatie zou te lief zijn geweest, en niet erg origineel. Dit vonden wij een leuke manier.”

Volledig scherm De Hornbach in Enschede is klaar voor de opening. © Cees Elzenga

'Er komt een deel 2'

Het liefst hadden ze bij Bauhaus de advertentie een dag later in de krant afgedrukt, precies op de dag van de opening van Hornbach. Toen bleken er echter geen paginagrote advertentieplekken meer vrij. Wel komt er nog een 'deel 2' van de actie, verklapt Schenkeveld. „We gaan nog iets doen in de buurt van de Hornbach vestiging, maar dat is nog even een verrassing.”

Volgens de woordvoerder zijn de mega-bouwmarkten met 17.000 vierkante meter winkellruimte allebei exact even groot. Maar echt vrezen doen ze niet in Hengelo. „De winkel zitten niet bij elkaar om de hoek. En we denken dat de regio groot genoeg is om twee winkels van deze omvang te kunnen faciliteren.”