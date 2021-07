Huisartsenpost stapelt fout op fout: doodzieke coronapatiënt Gerd (63) uit Enschede overlijdt

Jonge Enschedese overvaller begrijpt niet wat hem bezielde: ‘Wat ik gedaan heb is heel erg...’

29 juni ENSCHEDE - Schuldbewust zit de jonge Enschedeër Ali S. vanochtend voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank in Almelo. Met achter zich drie mensen die het slachtoffer werden van zijn honger naar snel geld. S. snapt niet hoe het zover met hem heeft kunnen komen. Hij was nog nooit met politie of justitie in aanraking geweest en wordt nu verdacht van drie gewapende overvallen.