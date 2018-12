Huisvrouw Elly (64) uit Enschede in nieuw seizoen Heel Holland Bakt

ENSCHEDE - Elly Workel (64) is een van de deelnemers aan het nieuwe seizoen van het populaire tv-programma Heel Holland Bakt . De huisvrouw uit Enschede troefde in de eerste aflevering bijna 500 thuisbakkers af.

In die aflevering - zondagavond te zien op NPO1 - gaan ruim 500 thuisbakkers in de voorronde de strijd met elkaar aan. De jury maakt uiteindelijk een selectie van 15 deelnemers. De Enschedese Workel is daar één van.

Heftig

Workel deed als eens mee aan een kookwedstrijd van deze krant. “Maar dit was toch wel even heftiger, hoor. Ik heb me met regelmaat afgevraagd: waarom doe ik mezelf dit aan? Vooral toen ik in de eerste aflevering meteen iets moest maken waar ik altijd een hekel aan heb. Toen kregen de zenuwen me echt te pakken”, reageert ze op de site van Baktotaal Bouwhuis.

Meer Twentse deelname

Hanneke Borkent, geboren in Enter maar inmiddels woonachtig in Rijssen, doet ook mee aan het programma. Zij is een 35-jarige wijkverzorgende.

De deelnemers dit jaar zijn: Adrien (27, arts-onderzoeker), Ahmed (28, wetenschappelijk onderzoeker), Anna (28, korporaal Koninklijke marine), Arjen (35, beleidsadviseur), Aruna (42, hypotheekadviseur), Cas (23, Pabostudent), Elly (64, huisvrouw), Hanneke (35, wijkverzorgende), Kim B (29, sociaal-pedagogisch hulpverlener), Kim G (31, clinical research coördinator), Liesbeth (58, ondernemer), Maroeska (59, ontwerper), Michel(46, ondernemer), Nicole (38, teamleider thuiszorg) en Vincent (25, student).

Presentator van het programma is opnieuw André van Duin. Heel Holland Bakt is vanaf zondag 9 december wekelijks om 20.20 uur te zien bij Omroep Max op NPO1.