Huize Hölterhof opent nieuwe sauna: ‘Van alles in huis om er een enorm feest van te maken’

Waarom openen jullie een nieuwe sauna?

„Dat doen we, omdat we graag naar de toekomst kijken. We zitten namelijk wel in opbouw, ondanks alles wat er tijdens corona gebeurd is. Deze sauna is een elektrische sauna en moet een sauna die op gas werkt vervangen. We proberen ook op deze manier het milieu een handje te helpen. En om aan de gasten te laten zien dat we het goed met ze voor hebben.”

Wat voor soort sauna is het?

„Een opgietsauna. Onze medewerkers komen elk uur in de sauna om water op te gieten over de hete stenen. Daarna wapperen ze met handdoeken om ervoor te zorgen dat de hete lucht goed door de hele sauna verspreid wordt.”

Hoe reageren jullie gasten op de nieuwe sauna?

„We hebben al veel leuke reacties gehad. En er zijn ook al heel veel gasten geweest die een kijkje achter de schermen mochten nemen. De mensen die hebben gekeken waren enthousiast over de nieuwe sauna. We zijn blij dat mensen zeggen dat ze dit een mooie plek vinden.”

Tijdens corona hadden jullie het zwaar. Hoe is het dan voor jullie om nu een nieuwe sauna te kunnen openen?

„Het is heel fijn om dit te kunnen doen. Op deze manier willen we aan iedereen laten zien dat het goed gaat met ons. We blijven knokken en de gasten willen ook nog steeds komen. We hebben een flinke klap gehad en we zijn daar nu nog steeds van aan het bijkomen. Maar wat betreft de toekomst hebben we wel goede hoop.”

Wordt het een feestelijke opening?

„Ja, dat wordt het zeker. We maken er een speciale dag van. Onze vaste medewerkers gaan ’s ochtends de nieuwe sauna openen en de eigenaren zijn ook aanwezig bij de opening. Samen heffen we het glas. We hebben van alles in huis om er een groot feest van te maken.”