Hulp voor slachtoffers aardbeving: zaterdag braderie bij Haaksbergse moskee

Bij de moskee aan de Blankenburgerstraat in Haaksbergen worden al weken hulpgoederen verzameld en acties georganiseerd voor de getroffen gebieden in Turkije en Syrië. De inzamelingsactie is inmiddels gestopt: „Wat ik nog wel het meest bijzondere vind, is dat de inzamelingactie vanzelf is gestart. In de eerste dagen na de aardbeving belden mensen aan bij de moskee met de vraag of wij die spullen goed konden gebruiken om te verzenden naar Turkije en Syrië. Zo is het balletje gaan rollen”, vertelt Arif Gürkan, voorzitter van de Ertuğrul Gazi Moskee. „We hebben enorm veel binnengekregen. De eerste vracht is al onderweg. Morgen pakken we de tweede vrachtwagen in en dan gaat ook die richting het rampgebied.”