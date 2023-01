Humanitas-pand aan de Molenstraat wordt gesloopt: dit wordt de nieuwe locatie

Supervrij­wil­li­ger André van Tennisvere­ni­ging Timmerswei­de in Hengelo maakt fluitend de banen speelklaar: ‘Prachtig werk’

HENGELO - André van Wietmarschen komt van tennisclub OTC, die in 2008 met Holec fuseerde tot TV Timmersweide. Hij speelt bij Timmersweide, doet er het baanonderhoud, is manusje-van-alles en altijd in voor een geintje. Zijn club riep hem uit tot vrijwilliger van het jaar.

