Hun moeder overleed en nu moeten dochters Fabiënne en Valerie uit hun huurhuis: ‘Mama zou dit vreselijk vinden’

MST in verlegen­heid door diefstal van iPads die niemand bleek te missen; Ralph uit Almelo zit met een schadepost van 600 euro

26 augustus ENSCHEDE - Het Medisch Spectrum Twente in Enschede is ernstig in verlegenheid gebracht door de diefstal van tenminste zeven iPads. De tablets werden anderhalve maand geleden al ontvreemd, maar niemand binnen het ziekenhuis heeft ze gemist. Ze werden via Marktplaats verkocht.