Ijskou in Twente levert deze schitterende plaatjes op

Gisteren heb ik mijn tanden geteld

10:35 Gisteren heb ik mijn tanden geteld. Dat had ik nog nooit eerder gedaan. Er was nooit een moment in mijn leven waarop ik dacht: Goh, laat ik mijn tanden eens tellen. Nooit eerder stond ik met mijn mond wagenwijd open belangstellend voor een spiegel te staren naar het aantal kiezen dat mijn gebit rijk is. Nee, ik deed andere dingen. Ik zat in kleedkamers, stond in coulissen, betrad podia. Ik ontmoette graag mensen. Ik zong. Dat was ooit. Tegenwoordig tel ik mijn tanden.