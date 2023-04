Ik overwoog mijn energiecontract op te zeggen en elke avond uit eten te gaan; alles beter dan weer een hoge stroomrekening

indebuurt.nl Hulp nodig bij je geldzaken? Hier in Enschede moet je zijn

Heb je het idee dat de euro’s je portemonnee uitvliegen maar weet je niet precies waaraan? Of vind je het lastig om de financiële administratie op orde te houden? Check dan de tips in dit artikel. Er zijn genoeg plekken in Enschede waar je heen kan voor inzicht in je uitgaven en inkomsten of hulp bij de administratie. En het mooie is: alle tips zijn gratis.