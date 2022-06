‘Illegale’ boeren helpen met 25 miljoen euro? LTO Noord is positief, MOB noemt het ‘paracetamol tegen de kiespijn’

Weer is het raak in Enschede-West: twee geparkeer­de auto's branden uit

ENSCHEDE - Voor de tweede keer in korte tijd was het raak in Enschede-West. Twee geparkeerde auto's vlogen daar in de nacht van vrijdag op zaterdag in brand. Donderdagavond ging er een paar kilometer verderop ook al een auto in de fik.

8:38