In de gevangenis in Almelo haalde de gewiekste ‘puppetmaster’ nog één laatste truc uit

Ouder echtpaar vertelt voor het eerst over jarenlange uitbuiting en misbruik door voormalige vriend

Ze leefden in een bedachte wereld, verzonnen door een oude vriend, die in werkelijkheid een afperser bleek. Het kostte Joop (79) en Joke (78) honderdduizenden euro’s en vele goede jaren van hun levens. Voor het eerst doet het stel, dat 4,5 jaar door Twente werd gesleept, z’n verhaal. „We werden in een houten hok gezet, zonder toilet en douche. Wie doet zoiets?”