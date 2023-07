In de tweede klasse van het amateurvoetbal is anderhalf uur reizen naar een uitduel geen uitzondering: ‘Dit begint op profvoetbal te lijken’

Kleurrijke bloemen­pracht in tuin lust voor het oog, maar dat niet alleen: ‘Ook goed tegen vrouwenkwa­len en hoofdpijn’

Een weelderige tuin vol met kleurrijke bloemen en planten is in eerste instantie vooral een lust voor het oog. Maar ook lichaam en geest kunnen ervan profiteren, mits je weet welke soorten eetbaar zijn. In de heemtuin van het IVN Hengelo kunnen ze daar alles over vertellen.