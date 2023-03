In deze Twentse gemeente heeft bijna iedereen een roze papiertje

Tubbergen eindigt daarmee op de derde plaats in de nationale ranglijst van rijbewijsbezitters . Alleen in Staphorst en Rozendaal (beide 91,5 procent) beschikken meer mensen over het roze papiertje of kaartje.

Minder automobilisten in Almelo en Enschede

De verschillen in Twente en de Achterhoek zijn best groot. Zo beschikken in Almelo en Enschede relatief de minste mensen over een rijbewijs, in beide gemeenten mag ongeveer een kwart van de inwoners niet de straat op in een auto. In Winterswijk ligt dat op twintig procent. De gemeente Wierden (89,7 procent) telt juist wel weer veel rijbewijsbezitters.