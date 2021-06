In dit Enschedese studentenhuis is het bier nooit op dankzij app Streep’n

Hond terug naar asiel als we weer naar kantoor moeten? Dat valt in Twente wel mee: ‘Al weet je nooit helemaal zeker of het goed komt’

11 juni ENSCHEDE - Nog nooit kregen de dierenasiels en opvangcentra zoveel aanvragen: we zaten met z'n allen tijdens de pandemie te springen om een hond, kat of konijn. Maar wat als we weer naar kantoor moeten? Wat doen we dan met Brutus? „We gaan gelukkig steeds verstandiger met ze om.”