In één oogopslag zien waar je in de buurt kunt zwemmen: Kasper (41) uit Enschede maakte deze handige tool

Mishandel­de Bashar Fathallah (66) uit Enschede wilde aangifte doen, maar overleed voor hij een kans kreeg

Hij kreeg klappen met een stoel, ging met zijn verwondingen op bed liggen, maar er was niemand die alarm sloeg. Pas drie dagen later trof de politie Bashar Fathallah onderkoeld en meer dood dan levend aan na een melding van een overbuurman. Op maandag 28 februari overleed hij aan de gevolgen van een longontsteking. De vraag nu: in hoeverre is dat verdachte Thomas G. aan te rekenen?

11 augustus