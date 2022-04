In Enschede geboren Hella Hueck: ‘Lag er maar een stukje Twente naast Amsterdam’

MET VIDEO Auto verwoest na brand in Enschede: politie op zoek naar camerabeel­den

ENSCHEDE - Een aan de Adam Pijnackerstraat in Enschede geparkeerde auto is in de nacht van zaterdag op zondag zwaar beschadigd geraakt door een brand. Omwonenden hoorden een knal, waarna de auto in lichterlaaie stond. Mogelijk is sprake van brandstichting, de politie onderzoekt de zaak en heeft de omgeving rond de straat afgezet.

9:20