In Enschede is het aantal mensen met een WW-uitkering gedaald

Spectacu­lai­re metamorfo­se in Enschede: groene oase in universi­teits­ge­bouw met indu­striële uitstra­ling

Het internationale opleidingsinstituut ITC neemt volgende maand een spectaculair verbouwd complex in gebruik op de campus van de universiteit Twente. Gebouw Langezijds is veranderd van een gewone techniekhal in een supermodern en zeer duurzaam pand. Het energielabel G is naar A+++ gegaan.