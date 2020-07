In Enschede van de fiets getrapte Bas: ‘Mag ik dan niet zijn wie ik ben?’

Jan Cremer ontvangt Amsterdam­se onderschei­ding: ‘Verrast en vereerd’

30 juni AMSTERDAM - Schrijver en schilder Jan Cremer (80) heeft dinsdagmiddag in de ambtswoning aan de Herengracht in Amsterdam de Frans Banninck Cocq Penning ontvangen. De penning is een onderscheiding van de stad Amsterdam en wordt verleend aan Amsterdammers die zich ten minste tien jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op cultureel, maatschappelijk of economisch gebied.