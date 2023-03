In Haaksbergen is het aantal mensen met een WW-uitkering gedaald

Deze rijschool­hou­der begint als eerste in Twente met elektri­sche rijlessen: ‘Extra verdienen? Kan er twee brandstof­au­to's van kopen’

Olav Fijen begint naar eigen zeggen als eerste verkeersschool in Twente met rijlessen in elektrische auto’s. „Dat is de toekomst.” Vijf vragen aan de Enschedese rijschoolhouder.