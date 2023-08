In het pikkedonker over de bunkerstrip met hier en daar een dino: ‘Dat vinden wij zelfs best spannend’

Asiel Enschede stopt mogelijk met pension: ruimte is nodig voor opvang van honden van opgerolde foute fokkers

Wie nog een plekje in het pension zoekt voor zijn hond, kan binnenkort misschien niet meer terecht bij het asiel in Enschede. Dat overweegt noodgedwongen te stoppen met het pension omdat er steeds meer honden binnenkomen die in beslag zijn genomen bij broodfokkers.