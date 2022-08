In het spoor van Bannink en Wilmink

Omgekeerde Nederland­se vlaggen ongewenst? Alleen Twenterand, Enschede en Borne halen alle vlaggen weg

ENSCHEDE - Gemeenten worstelen met de omgekeerde Nederlandse vlaggen in hun gebied. Ze gelden als boerenprotest, dragen de goedkeuring weg van een deel van de bevolking, maar hangen er in veel gevallen illegaal. De praktijk is dat de lokale overheid niet alle vlaggen weghaalt. Met uitzondering van Enschede, Borne en Twenterand. In die laatste gemeente loopt zondag een ultimatum af.

