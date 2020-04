In Twente krijgt vakantievierende Nederlander straks weer ruimte

Video Natuur­brand nabij Het Rutbeek in Enschede onder controle

7 april ENSCHEDE - De brandweer is met twaalf voertuigen uitgerukt om een heidebrand te bestrijden aan de Usselerrietweg in Enschede. Vanwege de droogte in de natuur werd er flink opgeschaald, maar de brandweer had het vuur snel onder controle. Enkele brandweerlieden blijven achter om na te blussen.