Indrukwekkend afscheid van Enschedeër die stierf na botsing met shovel

Wethouder: 'Autoloze zondag in Enschede sympathiek idee’

15:37 ENSCHEDE - Er zijn geen concrete plannen voor een autoloze zondag in Enschede, maar wethouder Jurgen van Houdt vindt het recent gelanceerde idee om één keer per jaar op zondag de auto te laten staan een ‘sympathiek idee en waard om over een tijdje eens over na te denken’.