Inessa en Alina uit Oekraïne willen met eigen muziek achtergebleven landgenoten een hart onder de riem steken

met video Hierdoor ligt het treinver­keer in Twente er nu groten­deels uit

OLDENZAAL - Hij is de enige in z’n soort in Nederland, tilt met gemak 150 ton en kwam dit weekend in actie tussen Oldenzaal en Hengelo. Dankzij ‘Obelix’ verloopt het groot onderhoud aan het Twentse spoor op rolletjes. Anders dan de krachtige stripheld is de grote spoorkraan zeker geen dommekracht. „Hij legt een spoorwissel op de millimeter nauwkeurig”, vertelt ProRail-projectleider Jordi Boer.

1 mei