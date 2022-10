Ingenieur Vincent uit Enschede harkt nu blaadjes bij Helmerzijde: ‘Tussen gekte en genialiteit zit een dunne lijn’

ENSCHEDE - Hij kwam op zekere dag verontwaardigd naar de redactie. Een man met een donkere baard, al wat grijzend. Vincent van Bruchem had eigenlijk maar één vraag: waarom was dat ene stukje tekst over hem nergens terug te vinden op de site van De Twentsche Courant Tubantia ? „Ik ben in een hokje gestopt.”

Meestal melden mensen zich bij de redactie met een verzoek om niet langer online vindbaar te zijn. Omdat een artikel belastend is, of omdat ze een heel andere weg in het leven zijn ingeslagen. Vincent van Bruchem uit Enschede wil juist wel dat mensen hem kunnen vinden. Want dat ene stukje tekst, over zijn werk bij een forellenvijver, gaat nou juist over een van de weinige opbeurende periodes in zijn leven.

Op het knipsel uit 2008 dat Vincent heeft bewaard, staat een jonge man van 32 jaar. Nog zonder baard en opgetogen over het eenvoudige werk dat hij er kan doen. Het geeft hem rust in zijn hoofd. Want ook dan is hij al een mens met zorgen. Op het moment dat hij met prima cijfers afstudeert aan de Universiteit Twente en voortaan de titel ingenieur mag dragen, krijgt hij ook een stempel. Psychotisch. „Ik ben in een hokje gestopt: gek.”

Verwarde persoon

Het verhaal van Vincent staat niet op zich. Ons land is vol mensen die moeite hebben zich te handhaven in de maatschappij zoals die nu bestaat. Ze zijn nauwelijks zichtbaar, wonen meestal met begeleiding, werken als ze mogen werken in een aangepaste omgeving. En halen alleen het nieuws als er ergens iets misgaat, maar dan anoniem. Als verwarde persoon. In een politiebericht. Want soms gaat het heel erg fout, met zo’n verward mens. Met catastrofale gevolgen.