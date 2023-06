Internationaal jeugdtoernooi bij Vogido

Duitse bakker Hermann verovert Twente met zijn Brötchen: ‘Niet te vergelij­ken met Nederland­se collega’s’

Niet met brood maar met Brötchen heeft hij zijn weg gevonden in Twente. Hermann Dust is op de kop af twintig jaar als Duitse bakker actief in Twente. Een concurrent voor zijn Nederlandse vakgenoten is hij niet, Dust ziet ze als goede collega’s. „Ik bedrijf een heel andere tak van sport.”