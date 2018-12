Intratuin in Enschede illegaal open op zondag: 84.000 euro boete

De Intratuinvestiging in Enschede verzet zich hevig tegen de reeks dwangsommen van achtereenvolgens 12.000, 24.000 en 48.000 euro. Het bezwaar tegen de eerste twee dwangsommen, die in januari werden opgelegd, is afgewezen. Er is nog niets betaald. De derde dwangsom is in augustus opgelegd. Tegen deze boete heeft het bedrijf ook bezwaar gemaakt.