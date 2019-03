Inzamelactie voor ouders van overleden model Lotte van der Zee uit Enschede

Lotte van der Zee wordt zaterdagmiddag in besloten kring gecremeerd. Daarvoor kan er echter afscheid van haar worden genomen in de Grote Kerk op de Oude Markt in Enschede. Daar is tussen 10.00 uur en 13.30 uur een openbare condoleance. Het lichaam van Lotte komt dinsdagavond naar huis.

Heel lief

Lotte’s ouders, Eugeniek en Bert van der Zee, zijn geroerd door de inzamelactie. Eugeniek van der Zee: „Aanvankelijk waren we van mening, dat het niet nodig is. We redden ons wel. Maar er zijn wel veel niet gedekte kosten. Deze inzamelactie is daarom een heel lief gebaar. Maar als er meer wordt ingezameld, doneren we dat geld aan enkele goede doelen waar Lotte mee begaan was.”



De ouders hebben onder andere niet gedekte inkomstenderving, nu hun beider zaken al enkele weken stilliggen. Maar er zijn ook hogere uitvaartkosten dan voorzien, vanwege de gebleken grote belangstelling. “Er is wel een gewone uitvaartverzekering. Maar haar overlijden heeft zoveel meer losgemaakt, dan wij destijds konden voorzien. Uit respect voor Lotte willen we toch iedereen die om haar gaf een kans geven om afscheid te nemen. Een mooi en waardig afscheid. Daarom is de condoleance in het centrum van Enschede, ook een plek waar Lotte graag was.”

Mooiste tiener

In de loop van dinsdag zal op de site van EHV meer gegevens bekend worden over de inzamelactie, in gang gezet door leden van de club. Doel is om ongeveer 35.000 euro in te zamelen. „Hierdoor hoeven zij zich de komende maanden geen zorgen te maken over hun inkomsten en kunnen ze zich volledig richten op het verwerken van hun verlies”, schrijven de intiatiefnemers op hun speciaal daarvoor gemaakte Facebookpagina Uit liefde voor Lotte.



Het Enschedese model, in 2017 uitgeroepen tot mooiste tiener van de wereld, werd ruim twee weken geleden getroffen door een hartstilstand tijdens de familievakantie in Oostenrijk. Zij werd daarna in het ziekenhuis in een kunstmatige coma gehouden, maar ontwaakte daar niet meer uit. Artsen hebben geen oorzaak kunnen vinden voor haar hartstilstand. Om die reden heeft de Duitse justitie de afgelopen dagen autopsie gedaan, een standaardprocedure als artsen geen precieze oorzaak hebben kunnen vinden. De uitslag daarvan wordt over enkele weken verwacht, zegt de familie.