Inzameling van koffiepunten voor voedselbank loopt positief uit de hand: ‘Dit is een waanzinnig aantal’

10 JAAR IN HERINNERING Na Fe­bo-kalfskro­ket volgt dodelijke injectie voor operazan­ger Bastiaan Cats (66)

De terminaal zieke zanger Bastiaan Cats (66) moet in 2015 voor zijn euthanasie verkassen van Gronau-Epe naar Deurningen. In Duitsland wordt de arts, die dodelijke injecties toedient, vervolgd voor ‘Mord’. „Ze zien daar liever dat je ondraaglijk lijdt”, zegt zijn weduwnaar Pieter (nu 72). Een terugblik op tien jaar In Herinnering, met ‘het meisje van de zangvereniging’.