Inzittenden hebben engeltje op schouder bij verkeersongeval in Enschede

Wie is de vrouw die zwaarste instrument van Enschede bespeelt?

9:44 ENSCHEDE - Net als elke beiaardier droomde Esther Schopman van een eigen toren. Die heeft ze sinds drie jaar in de Grote Kerk. Van daaruit daalt haar muziek neer over de stad. Waarbij ze als het even kan een boodschap wil uitdragen. Zoals met een voor Greenpeace bewerkte versie van de Final Countdown, die zich over de wereld verspreidde, van Sint Petersburg tot Washington. „Mooi dat je vanuit Enschede zoiets in beweging kunt zetten.”