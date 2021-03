Is er nog toekomst voor Pieter Omtzigt bij het CDA?

Twentse verkie­zings­kaart: wie werd de grootste in jouw buurt of dorp?

21 maart ENSCHEDE - Je hebt ze in de voorbije dagen vast wel voorbij zien komen: de bontgekleurde, overwegend VVD-blauwe, verkiezingskaarten van Nederland waarin de uitslag per gemeente wordt weergegeven. Zo was de VVD afgelopen woensdag de grootste in Hengelo, kozen ze in Dinkelland voor het CDA en was in Rijssen-Holten de SGP opnieuw onaantastbaar.