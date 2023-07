Iwan uit Enschede introduceert het tatoeëren in Twente, maar zweert dat af om geloof

Ellen ten Damme in moderne versie van Romeo + Julia in Winters­wijk: ‘Lijkt me wel wat om daar aan een hoge kabel door de steengroe­ve te vliegen’

Als tiener zocht ze in de Winterswijkse kalkgroeve naar het glinsterende mineraal pyriet. Deze zomer glanst Ellen ten Damme zelf in de steengroeve. Als zangeres en actrice in een moderne versie van ‘Romeo + Julia’. Een klassiek verhaal met rauwe randjes.