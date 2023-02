Jaar cel voor bankpasoplichter die Twentse bejaarden voor 32.000 euro bestal

Twee weken geleden bekende van D. dat hij betrokken was bij het afhandig maken van bankpassen en pincodes bij meerdere ouderen in Holten, Hellendoorn, Haaksbergen, Hengelo, Enschede en Oldenzaal. De exacte details wist hij niet meer. „Ik was in die tijd op zoveel plekken.” Van D. en zijn onbekend gebleven medeverdachten reden na het buitmaken van passen en pincodes naar geldautomaten. De totale schade is meer dan 32.000 euro.