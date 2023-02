Jade (11) gaat dichten over Enschede: ‘over shoppen, mijn voetbalclub en alle soorten snoep’

ENSCHEDE - Ze houdt van voetballen, tiktoks maken, make-uppen en snoepen. Maar het winnende gedicht van Jade Ooms (11) gaat over gevoel. Zij is de nieuwe junior stadsdichter.

Vorig jaar deed Jade ook al mee aan de stadsdichterverkiezing voor kinderen tot en met groep 8. Toen moest ze het afleggen tegen Niels van den Berg, die een superjaar had als ‘junior’. „Je ontmoet mensen die je anders nooit zou tegenkomen, moet veel optreden en maakt eens in de maand - of vaker of minder vaak, net wat je wilt - een gedicht.”

Iets speciaals

Probeer er iets speciaals van te maken, wenste hij zijn opvolger Jade woensdagmiddag in Concordia dan ook toe. En dat gaat Jade ook doen. „Ik wil graag schrijven over mijn voetbalclub Emos, over shoppen in de stad, over mijn gevoel en over alle soorten snoep.” Welke snoepjes? Jade kon niet kiezen. „Ik vind alles lekker.”

Goede ideeën

De jury, die onder meer bestond uit oud-junior stadsdichter Niels van den Berg en kinderboekenschrijfster Annie Makkink, prees Jade om haar enthousiasme en haar goede ideeën. De kersverse stadsdichter Arthur Adam ten Cate was blij met de keus. „Ik heb een collega!” Hij gaat Jade het komende jaar begeleiden.

Dit is Jade's gedicht

Ik lig in mijn bed.

Het liefst wil ik slapen, maar voordat ik het in de gaten heb, begint het.

In mijn brein, ik wou dat er iemand bij mij kon zijn.

Meestal maakt het me bang.

Ik kan het niet goed uitleggen, mijn gedachtes houden mij in bedwang.

Tegelijkertijd zeg ik: Stop het, Stop het!

Ik wou dat ik gewoon lekker kon slapen in mijn eigen bed.

De dingen die ik hoor en denk, het is gewoon niet fijn.

Ik wou dat ik mijn gedachtes kon knijpen, superklein.

Jade Ooms leest haar gevoels-gedicht voor.