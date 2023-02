Jan Dirk van der Zee is nu al niet de droomkandidaat meer bij FC Twente

Het vertrek van Paul van der Kraan, Jan Streuer en Ron Jans betekent dat FC Twente deze zomer een compleet nieuwe leiding krijgt. Zaterdag lekte uit dat Jan Dirk van der Zee op dit moment de topkandidaat was om algemeen directeur Van der Kraan op te volgen. Zijn aanstelling leek een kwestie van tijd. Maar dat nieuws leidde in het weekend tot zoveel commotie op de werkvloer en bij de achterban, dat het nog maar de vraag is of Van der Zee daadwerkelijk naar De Grolsch Veste komt.

Niet onomstreden

Van der Zee is sinds 2015 directeur amateurvoetbal bij de KNVB en in die functie is hij niet bepaald onomstreden. Hij wordt door insiders gezien als een zeer aimabele persoonlijkheid, maar binnen de KNVB wordt hem ook een gebrek aan visie en daadkracht verweten. Vorig jaar werd hij nog in het openbaar op de vingers getikt, omdat hij meldde dat de bond in het betaalde voetbal met nieuwe spelregels zou gaan experimenteren. De clubs wisten nergens van. Ook bij de aanstelling en het ontslag van bondscoach Mark Persons bij de vrouwen van Oranje kreeg hij veel kritiek. In de coronatijd was er vanuit de eigen gelederen veel gemor, omdat er niets concreets werd bereikt. De geboren Fries werkte nog niet eerder in het betaalde voetbal.