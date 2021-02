Jan Mans (80), burgemeester van Enschede tijdens vuurwerkramp, overleden

ENSCHEDE - Jan Mans is donderdagavond in zijn woonplaats in het Limburgse Meerssen overleden. De oud-burgemeester van Enschede is 80 jaar geworden.

Mans was ernstig ziek. De oud-politicus was burgemeester van diverse steden, maar kreeg landelijke bekendheid als burgervader van Enschede ten tijde van de vuurwerkramp in 2000. De Limburger kreeg in eerste instantie veel lof voor zijn rol als crisismanager, maar na de ramp kwam er ook kritiek op het gemeentebestuur.

Mans, geboren in 1940, was van 1994 tot 2005 burgemeester van de grootste stad van Twente. Hij was lid van de Partij van de Arbeid.

Jan Mans, uiterst rechts, hier tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Enschede in 2010, tien jaar na de vuurwerkramp

Nieuwe docu wordt uitgezonden

Precies over een week, op vrijdag 26 februari, komt een nieuwe documentaire over de Enschedese vuurwerkramp op televisie (22.15 uur, NPO2). Die uitzending gaat door en wordt niet aangepast. Mans heeft de documentaire nog gezien.

Documentairemaker en Gouden Kalf-winnaar Pieter Fleury biedt daarin een blik achter de schermen van een aantal betrokkenen die het toen deels voor het zeggen hadden.

Onder wie Mans. Die wijst naar een rapport van de Rijksoverheid, waar hij niet over heeft kunnen beschikken. Een rapport over een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg in 1991. „Daar staat nu precies in wat er in Enschede is misgegaan. De ramp had niet hoeven gebeuren.”

Mans mocht van de gemeenteraad blijven. Al reageert hij tegen de cineast geïrriteerd op die formulering: „Hoho! Dat klinkt als: laat die lummel maar zitten. Ik kreeg vertrouwen, dat is iets heel anders.”

Toenmalig Koningin Beatrix, premier Wim Kok, burgemeester Jan Mans (vierde van rechts) en anderen bezoeken de rampplek na het inferno in Enschede.

FC Twente

Mans is onder FC Twentefans ook bekend als de man van de hilarische speech na de winst in de bekerfinale op PSV in 2001. Na een 0-0 gelijkspel moesten strafschoppen de beslissing brengen en groeide Sander Boschker uit tot de held, onder meer door een strafschop van collega-doelman Ronald Waterreus te stoppen.



Daar kwam Mans bij de huldiging op terug. „En wat heb ik genoten van het missen van die ‘doeltrap’ van meneer... Waterreus. Hij maakte een danspasje, zo van: we hebben het al binnen en we zullen die Boschker wel even een poepertje laten ruiken. Maar niks hoor!’.



Een video van die speech wordt sinds vrijdagochtend door diverse supportersaccounts opnieuw gedeeld op Facebook.

Diverse burgemeestersfuncties

Mans, een geboren Heerlenaar begon in 1982 als burgemeester van Meerssen. Daarna volgden Kerkrade en Enschede. Vervolgens werd hij waarnemend burgemeester in Venlo, Zaanstad, Maastricht en Moerdijk. Op 72-jarige leeftijd werd hij nog benoemd tot tijdelijk burgemeester van Gouda. Dat was in 2012.

In april 2013 werd hij informateur in de Limburgse gemeente Meerssen, nadat daar het complete college was gevallen.

Medeleven

Diverse prominenten betuigen op sociale media hun medeleven. Zoals Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en partijgenoot van Mans. ‘Jan Mans, groot hart en helder verstand. Een groot bestuurder tussen de mensen. Een groot mens tussen de bestuurders. Maar vooral een schat van een man. Rust zacht, mijn vriend’, schrijft hij op Twitter.

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en partijgenoot van Mans.