Jan Mans: Voor altijd de burgemeester van de ramp

Aantal Twentse jongeren dat straf kreeg via Halt iets toegenomen

19 februari ENSCHEDE - In Twente zijn in 2020 iets meer jongeren in aanraking gekomen met Halt dan in 2019. Vorig jaar werden in deze regio 453 jongeren doorgestuurd naar de instantie na een strafbaar vergrijp, ten opzichte van 441 in het jaar daarvoor. De kleine stijging in Twente gaat in tegen de landelijke trend, waar het aantal Halt-zaken vorig jaar zakte van 13.421, ten opzichte van ruim 16.000 in 2019.