Jarenlange burenruzie escaleert: ruiten ingegooid en vernielingen bij woning in Enschede: ‘Niemand doet iets’

MET VIDEO/UPDATEEen slepende burenruzie tussen twee families in de Hidderhoek is zondagavond even voor middernacht geëscaleerd met het ingooien van de ruiten van de woningen van één van de gezinnen. Bij het incident in de zuidelijke stadswijk van Enschede zou volgens buurtbewoners zijn gedreigd met een vuurwapen.

Twee jongere buurtbewoners (17 en 18 jaar) zijn in de nacht van zondag op maandag aangehouden voor de vernielingen. De twee reden na het incident op een scooter, één van hen raakte bij die vluchtpoging lichtgewond en moest korte tijd in het ziekenhuis worden behandeld. De politie was maandag nog steeds bezig met het onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit.

Vernielingen

Rond 23.30 uur zondagavond belaagden volgens omwonenden een aantal overwegend jonge bewoners van een woning aan de Hidderhoek het huis van hun buren. Daarbij sneuvelden de voorramen van de woning en werd ook in het voortuintje vernielingen aangericht. Over gewonden en verdere schade in de woning was maandag nog niets bekend. De politie spreekt van ‘een geweldsincident in een langer slepende ruzie’.

In onmin

De twee gezinnen, sinds een een paar directe buren, leven volgens omwonden al langere tijd in onmin met elkaar. Volgens de 18-jarige zoon van het belaagde gezin, dat van Irakees-christelijke afkomst is, moet de aanleiding voor het conflict van afgelopen zondagavond vier jaar eerder worden gezocht, waarbij christenen en moslims tegenover elkaar lijken te staan. „Mijn vader wilde de buren toen met oud en nieuw een gelukkig nieuwjaar wensen”, zegt de zoon. „Hij wilde ze een hand geven, maar die hand werd geweigerd. Omdat wij christenen zijn, riepen ze. En christenen moesten worden afgeschoten, werd er bij gezegd.” De zoon zegt dat hij meerdere keren aangifte deed bij de politie en dat de vete bekend is bij de instanties. „Maar er is nooit iets meer gebeurd.”

Talloze gevallen van overlast

Sindsdien leven de buren op gespannen voet met elkaar. De buurvrouw, uit het moslimgezin, erkent dat het conflict al langer speelt. „Het klopt dat deze ruzie al heel lang aan de gang is. De woningbouw, wijkagent en andere instanties zijn op de hoogte maar doen niks”, zei de vrouw maandagmorgen in een reactie. Haar gezin zou bij woningcorporatie Ons Huis hebben aangegeven te willen verhuizen. „Ook daar wordt niks mee gedaan.” De vrouw zegt op haar beurt dat ook haar gezin recent - twee weken geleden - door de buren is bedreigd. „We hebben op camera dat de buurjongen ons met een vuurwapen bedreigd. Daar is niks aan gedaan.”

Volledig scherm De politie was met meerdere voertuigen ter plaatse. © News United | Dennis Bakker

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.