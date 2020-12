Jarenlange celstraffen voor Enschedese ‘pedojagers’ die bejaarde man ontvoerden

Serious Request in Enschede: ‘Wat een tussen­stand’ en bijzonder eerbetoon aan Nicole (48)

20 december ENSCHEDE - Serious Request is volop aan de gang op de vliegbasis in Enschede. De teller staat inmiddels op 442.753 euro. ‘Wat een tussenstand! Bedankt!’, tweet 3FM zondagavond. Ook is er een bijzondere donatie gedaan door collega’s van Nicole, zij overleed eerder dit jaar aan de gevolgen van corona.