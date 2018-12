Jasje, slofjes of broekje voor hond nodig? Enschedese winkel heeft het!

Het is gemakkelijk om er lacherig over te doen, als mensen hun hondje als een kind zien. Een warm jasje voor het beestje kopen, slofjes, een spijkerbroekje. Sommigen zetten hun hond een zonnebril op, of een petje. Bij Pronk's Dogshop kijken ze daar niet van op. Al zegt Rob Pronk (66) dat de collectie hondenkleding niet zo gek groot meer is. Die is teruggebracht tot één wand. Hondenkleding is zodanig aan mode onderhevig, dat de lust om op dat punt met internetbedrijven te concurreren niet bovenmatig aanwezig is.