Jeroen (33), Rob (39) en Robert (33) stoppen met hun banen om van hun passie werk te maken: de beste wijn maken in Twente

KWF collec­teert alleen nog digitaal voor kankerbe­strij­ding: ‘Geen geld in huis? Dat smoesje kan niet meer’

De klassieke bus met gleuf en rammelende munten is verleden tijd bij KWF Kankerbestrijding. Begin september wordt er in Enschede alleen nog via QR-code en app gecollecteerd. De digitale collecte maakt veel organisatorisch en administratief geregel onnodig en spekt, als het goed is, de kas. „Geld geven wordt een stuk gemakkelijker.”

21 juli