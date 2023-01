Jetskiën op het ondergelopen weiland in Losser? Het mag niet: ‘Hebben het bij officiële waarschuwing gelaten’

Uit in de regio Ongrijpba­re bronzen ‘gestalten’ van Armando in Rijksmuse­um Twenthe

Ter gelegenheid van de vijfjarige sterfdag van Armando (1929-2018) bereidt Rijksmuseum Twenthe de eerste tentoonstelling voor die is gewijd aan diens levensgrote, bronzen sculpturen. Armando was een van de veelzijdigste, naoorlogse kunstenaars van Nederland en als geen ander in staat de tragiek van het menszijn te verbeelden.

15:57