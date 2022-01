Jihad (32) uit Enschede is nog altijd vermist, mogelijk sprake van misdrijf

De politie is nog altijd op zoek naar Jihad Jafo uit Enschede. De 32-jarige man is sinds begin december vermist en nog altijd ontbreekt ieder spoor van hem. Inmiddels wordt er rekening gehouden met een mogelijk misdrijf.

Jafo vertrok op maandagavond 6 december tussen 19.30 uur en 20.00 uur samen met een vriend vanaf zijn woning aan de Gasjuffer in Enschede. Deze vriend vertelde dat hij Jafo voor het laatst zag bij de rotonde aan de Euregioweg en Sleutelweg in Enschede. Jafo zag daar een auto staan met daarin iemand die hij blijkbaar kende en die hij, volgens zijn vriend, per se moest spreken. Hij is toen uit de auto van zijn vriend gestapt en bij die andere man in zijn voertuig gaan zitten.

Telefoongegevens

Daarna werd de Enschedeër niet meer gezien. Zijn jonge gezin moest de feestdagen zonder hem doorbrengen. Op basis van zijn telefoongegevens weet de politie dat Jafo's telefoon om 21.20 uur die avond aanstond in de omgeving van Den Ham. Daarna ontbreekt ieder spoor van hem. Vandaag heeft de politie auto's en telefoons in beslag genomen en is de woning van de vermiste man doorzocht.

Mogelijk misdrijf

Inmiddels wordt er met alle scenario's rekening gehouden. „Bij vermissingszaken wordt rekening gehouden met het feit dat iemand vrijwillig wil verdwijnen, maar dat lijkt ons niet waarschijnlijk. Een ander scenario kan zijn dat Jihad met iemand een conflict heeft. Dit kan zowel persoonlijk zijn als binnen het criminele circuit. In het verleden is Jihad de fout ingegaan omdat hij zich had laten verleiden om drugs te vervoeren. Het is niet duidelijk of hij zich mogelijk weer als koerier heeft laten inzetten”, laat politiewoordvoerder Chantal Westerhoff weten.

Gronau

Mensen worden verzocht om uit te kijken naar Jihad Jafo en informatie die kan helpen bij het onderzoek te delen met de politie. De man heeft een Syrische afkomst en kwam vaak in Gronau. Mogelijk heeft hij daar bij een horecagelegenheid wel eens verteld of hij problemen of ruzie had.

Signalement Jihad Jafo - 32 jaar oud

- 1 meter 70 lang

- Hoog voorhoofd en kleine ogen

- Heeft een tatoeage op zijn rechterarm

- Droeg een zwarte jas

- Zwart T-shirt met rood/witte opdruk (zie foto)

- Zwarte broek en zwarte nette schoenen

Mensen die meer weten, kunnen contact opnemen via de opsporingstiplijn 0800 6070 of anoniem via 0800- 7000.