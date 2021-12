‘Jij een fotoshoot, ik een pijpbeurt’: in veel branches in Twente wordt werk geruild voor seks

Maandagmiddag 15:50 uur. Achterzijde van station Almelo. Bij elke zwarte auto schiet de spanning door mijn lichaam. Nog even en dan sta ik oog in oog met de man waar ik de afgelopen dagen contact mee heb gehad. De automonteur die apk-keuringen aanbiedt in ruil voor seks. In geuren en kleuren vertelt hij wat hij van de afspraak verwacht, niets laat hij aan de verbeelding over. Maar over zichzelf laat hij zo min mogelijk los. De telefoon gaat, het is een mailtje. ‘Ik zie je zo xx’, staat er.