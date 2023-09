Joachim kraakt Tubantia-complex in Enschede: ‘Dit is de ideale, alternatieve broedplaats voor creatief talent’

Update Spandoeken­pro­test Rood Zwart tegen ‘annexatie’ door landgoed Twickel: ‘De woede is groot’

Een bijzonder tafereel, zondagmorgen in alle vroegte bij Kasteel Twickel en de Eschmolen in aanbouw in Delden. Leden van voetbalclub Rood Zwart hebben daar in de nacht van zaterdag op zondag spandoeken opgehangen, in de kleuren van de club. De vereniging is woedend op Twickel, omdat het erfpachtcontract van het sportcomplex wordt opgezegd.