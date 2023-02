Joepie de poepie, Ome Willem komt naar de Tor in Enschede

MET VIDEO Pleidooi van Jeugdraad Oldenzaal voor statiegeld­rek­ken aan afvalbak­ken met applaus onthaald

OLDENZAAL - Of het er ook daadwerkelijk van gaat komen, is nog even de vraag. Maar het idee van de Jeugdraad Oldenzaal om rekken aan afvalbakken te hangen waarin lege statiegeldflesjes en -blikjes kunnen worden gedropt, wordt in elk geval omarmd door de raad.

31 januari