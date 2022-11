Joeri uit Enschede vindt zijn verdwenen kat Drako terug in de tuin van de buren, in een val

spraakmaker Ben (65) uit Enschede zag de hel door zijn geaardheid: ‘Ik strijd tot mijn laatste snik voor homovrien­de­lij­ke samenle­ving’

ENSCHEDE - Hij zet zich in voor de komst van een roze supportersvereniging van FC Twente, de club waarvan hij hartstochtelijk fan is. Het is de reactie van Ben Meijer-Hof (65) op de recente anti-homospreekkoren in de Grolsch Veste. „Ik blijf vechten voor de emancipatie van homo’s.”

6 november