John Heitinga ziet ‘strijdend’ Ajax: ‘Als we hard werken, weet ik zeker dat we voetballend verschil maken’

John Heitinga won ook zijn derde wedstrijd als trainer van Ajax 1. Op bezoek bij FC Twente plaatsten de Amsterdammers zich voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker (0-1) . Heitinga zag verbeterpunten in balbezit, maar was tevreden voor de instelling van zijn ploeg. ,,We hebben gestreden. Als we hard blijven werken, weet ik zeker dat we voetballend het verschil zullen maken”, zei Heitinga bij ESPN .

,,Het was zwaarbevochten", concludeerde Heitinga na het voetbalgevecht in Enschede. ,,Dit is goed voor het zelfvertrouwen. FC Twente heeft een goede ploeg. Het belangrijkste is dat we een ronde verder gaan.”

Heitinga weet dat zijn team nog beter moet. ,,De wedstrijd was aardig in evenwicht. De eerste helft was weinig aan de hand, alleen wat slordige momenten van onszelf. We moeten vooral naar onze eigen spel kijken, we moeten vaker de wissel van kant maken. In keuzes aan de bal kan het nog beter. Momenten herkennen. Tegen Cambuur (0-5, red.) was dat bij vlagen heel goed, nu was het wat wisselvallig. We proberen vastigheden te creëren.”

Pröpper: ‘We hadden overhand’

Volgens Robin Pröpper was de nederlaag van FC Twente tegen Ajax niet terecht. ,,Ik denk dat wij de meeste kansen hebben uitgespeeld. We hadden de overhand en hebben het Ajax lastig gemaakt”, zei de aanvoerder bij ESPN.

,,Soms moet het ook even meezitten om te winnen", vervolgde Pröpper. ,,Dat zat het helaas niet. Halverwege de tweede helft kwam Ajax wel iets meer opzetten, waren ze misschien gelijkwaardig, maar zeker niet beter. Dan krijgen we zo’n waardeloze goal tegen. Heel jammer.”



FC Twente kan zich nu op de competitie in de eredivisie concentreren. ,,We hebben al vaak laten zien dit seizoen dat we niet onder doen voor de topclubs en dat we van ze kunnen winnen. Er valt daarom nog veel te winnen voor ons dit seizoen. Laten we vooral op deze voet doorgaan.”

