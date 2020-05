Jonge man rijdt onder invloed en vliegt over de kop: vader en zwager raken rijbewijs kwijt

De politie kreeg vrijdagnacht rond 00:00 een melding van een over de kop geslagen auto in de berm van de N18. Ter plaatsen bleken de inzittende van de auto licht gewond. De bestuurder bleek na een controle vier keer zoveel alcohol te hebben gedronken dan toegestaan. De man is een beginnend bestuurder en was al een keer eerder zijn rijbewijs kwijt geraakt. De auto van de man bleek ook niet verzekerd te zijn. De beginnend bestuurder heeft voor alle overtredingen een boete gekregen en zijn rijbewijs is ingevorderd.

Gewaarschuwde zwager

Een gewaarschuwde zwager van de beginnend bestuurder kwam even met later met de auto op de plek van het ongeluk. De agenten roken dat ook hij had gedronken. Na controle bleek dat ook hij te veel alcohol op had. De man had twee keer zoveel gedronken dan toegestaan. Hij kreeg hiervoor een boete.